Fantacalcio, Isaksen contro la Juventus: perché i consigli invitano alla prudenza

Gustav Isaksen è uno dei giocatori sui quali i fantallenatori sono invitati a riflettere in vista di Juventus-Lazio. L’esterno danese può creare difficoltà nell’uno contro uno, ma potrebbe ricevere lontano dalla porta e dover dedicare parte delle energie alla fase difensiva. Se sono disponibili centrocampisti più vicini all’area, il consiglio è di dare loro la precedenza.

Tra le possibili alternative in difesa compare invece Oliver Provstgaard. Il danese della Lazio è indicato tra i sostituti da considerare contro la Juventus, anche alla luce delle assenze che limitano le opzioni difensive a disposizione di Gattuso. Prima di scegliere la formazione, però, occorre seguire gli aggiornamenti sulle condizioni dei biancocelesti.

Juventus-Lazio: le scelte al Fantacalcio e i dubbi biancocelesti

La Lazio arriva alla sfida con la Juventus al vertice della classifica, secondo il quadro tracciato dai fantaconsigli. Marusic, Rovella e Cancellieri restano in dubbio: Marusic sta recuperando da una lesione muscolare, Rovella attende nuovi controlli dopo un problema al polpaccio e Cancellieri può provare a tornare disponibile per la partita. Gudmundsson, invece, salta la Juventus a causa di una lussazione alla spalla destra.

Sul fronte opposto, Douglas Luiz figura tra le sorprese della giornata. Il centrocampista brasiliano dovrebbe partire ancora titolare nella Juventus di Spalletti. La sfida con la Lazio, tuttavia, è presentata come impegnativa: per questo resta una scommessa destinata a chi vuole assumersi un rischio. Tra gli indisponibili bianconeri sono indicati Yildiz, Locatelli, Ekhator, Khéphren Thuram e Grabara. Per Yildiz viene prospettato un recupero a dicembre, mentre per Locatelli e Thuram il rientro è indicato nel 2027. Resta inoltre da verificare se Boga potrà tornare tra i convocati.

Un altro riferimento alla Lazio riguarda Monza-Cagliari: il Monza arriva dalla sconfitta contro i biancocelesti. Per quella gara i consigli propongono Zé Pedro, difensore del Cagliari, come possibile scelta da modificatore, puntando sull’organizzazione difensiva mostrata dai sardi.

Il 4-3-3 consigliato: titolari, alternative e giocatori da evitare

La settima giornata è distribuita da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Si apre con Frosinone-Sassuolo; sabato sono indicate Venezia-Napoli, Bologna-Inter e Roma-Genoa. Domenica trovano spazio anche Milan-Atalanta e Juventus-Lazio, mentre lunedì il programma si chiude con Monza-Cagliari e Parma-Torino. Chi gioca al Fantacalcio deve quindi consegnare la formazione venerdì sera e gestire possibili cambi nelle probabili formazioni fino al Monday Night. I cinque cambi consentono qualche rischio, purché la panchina offra coperture affidabili.

Il modulo di riferimento è il 4-3-3, pensato soprattutto per le leghe con modificatore difesa. Tra i pali la prima scelta è Alex Meret: il Napoli affronta un Venezia che ha perso le prime sei partite, ma il ballottaggio con Milinkovic-Savic impone una riserva sicura. L’alternativa è Lorenzo Palmisani, impegnato con il Frosinone contro il Sassuolo: Berardi e Laurienté rendono incerta la possibilità di una porta inviolata, ma gli interventi potrebbero portare un buon voto.

In difesa vengono proposti Yan Couto, Oumar Solet, Alessandro Bastoni e Zé Pedro. Couto può accompagnare l’azione del Como a Firenze, anche in connessione con Nico Paz e Baturina. Solet offre fisicità all’Udinese contro il Lecce e può cercare anche un bonus, ma le ultime probabili lo collocano in panchina: serve una copertura. Bastoni resta una scelta da considerare per voto e possibili assist, nonostante la trasferta dell’Inter a Bologna e il rischio malus. Zé Pedro è indicato soprattutto per il modificatore. Oltre a Provstgaard, tra le alternative difensive figurano Ricardo Mangas, che può spingere a sinistra per il Monza, ed Emanuele Valeri, chiamato a cercare traversoni nella gara del Parma contro il Torino.

A centrocampo i tre nomi principali sono Scott McTominay, Rodrigo Mora e Vasilije Adžić. McTominay può sfruttare gli inserimenti nella trasferta del Napoli a Venezia. Mora è indicato tra i possibili titolari sulla trequarti della Roma contro il Genoa: la squalifica di Malen e i problemi accusati da Dybala in Champions potrebbero incidere sulle scelte offensive di Gasperini. I giallorossi arrivano dallo 0-0 di Como, ma le rotazioni richiedono una riserva affidabile. Adžić, impegnato con il Sassuolo a Frosinone, ha già mostrato capacità realizzative; resta da verificare il ballottaggio per una maglia da titolare. In panchina c’è Franck Kessié: l’ex Milan potrebbe recuperare da un sovraccarico al polpaccio destro per la trasferta dell’Atalanta a San Siro, ma disponibilità e minutaggio vanno controllati.

Il tridente suggerito comprende Rasmus Højlund, Lautaro Martinez e Keinan Davis. Højlund dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco del Napoli dopo la vittoria sul Frosinone e affronta un Venezia in difficoltà difensiva. Lautaro resta consigliato anche a Bologna: l’Inter arriva dal 3-0 sul Parma e da una gara di Champions nella quale il capitano nerazzurro ha segnato una doppietta. Va comunque seguito il ballottaggio con Pio Esposito, pur essendo Lautaro indicato come favorito. Davis può sfruttare la propria fisicità contro il Lecce, ma dopo il problema al flessore accusato con il Cagliari è rientrato soltanto nel finale contro il Torino: anche per lui è opportuna una riserva.

Tra le alternative offensive vengono segnalati Giorgi Kvernadze, Sebastiano Esposito e Santiago Castro. Kvernadze può puntare sulla velocità nelle ripartenze del Frosinone contro il Sassuolo, mentre Esposito potrebbe trovare spazio nell’attacco del Sassuolo dal primo minuto o a gara in corso. Castro completa l’elenco dei sostituti. Le tre sorprese indicate sono Giacomo Calò, Douglas Luiz ed Emanuele Valeri: Calò può incidere con i piazzati ed è descritto come uno dei giocatori che hanno creato più occasioni da gol in Serie A; Valeri può cercare assist dalla fascia sinistra del Parma contro un Torino reduce dalla vittoria sull’Udinese, ma che ha mostrato difficoltà difensive in diverse gare.

Oltre a Isaksen, i consigli invitano a evitare o gestire con prudenza Djed Spence, Roberto Piccoli, Milutin Osmajic, Valdepeñas e Pervis Estupiñán. Per Spence pesano le ultime prestazioni e un minutaggio non scontato nella trasferta dell’Inter a Bologna. Piccoli non ha ancora trovato il gol e potrebbe avere pochi palloni contro l’Inter; Osmajic è atteso da una sfida fisica con la difesa della Roma. Valdepeñas rischia una gara complicata contro il Como, mentre Estupiñán è indicato dalle ultime probabili alle spalle di Bartesaghi per la fascia sinistra del Milan contro l’Atalanta.

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