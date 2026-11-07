Lazio-Roma, biglietti liberi per il derby: la Tevere richiede la card

La vendita libera dei biglietti per Lazio-Roma inizierà martedì 24 novembre alle 11:00. È la terza fase di vendita per il derby, in programma domenica 13 dicembre alle 12:30. Secondo quanto riportato da Sslazio, I tagliandi saranno disponibili per tutto lo stadio, ma l’acquisto per l’intera Tribuna Tevere resterà riservato ai possessori delle fidelity card S.S. Lazio Eagle e Millenovecento.

Vendita libera e accesso alla Tribuna Tevere

Per comprare online un posto in Tribuna Tevere occorrerà inserire come coupon uno dei codici presenti sulle card della Lazio. Gli stessi codici dovranno essere presentati in caso di acquisto presso un punto vendita. Ai biglietti acquistati online si applicherà una commissione di servizio del 3,80%.

Chi possiede una fidelity card Millenovecento o Eagle e non è abbonato potrà chiedere, anche durante l’acquisto online, che il titolo d’ingresso venga caricato elettronicamente sulla propria card.

Riduzioni, documenti e cambio nominativo

I biglietti ridotti per gli invalidi civili al 100% e quelli di Tribuna Tevere per le persone non deambulanti, in entrambi i casi con accompagnatore, potranno essere acquistati soltanto nei Lazio Style 1900, escluso il punto vendita di Parco Leonardo. La tariffa ridotta Under 16 è prevista per i ragazzi nati dal 1° gennaio 2010.

Chi compra un biglietto di persona deve mostrare un documento d’identità: senza, il titolo di accesso non può essere emesso, secondo il D.L. 8 febbraio 2010 n. 8. Non sono considerate idonee alla vendita le patenti di ultima generazione che non riportano il luogo di residenza.

Nella vendita libera una persona può acquistare al massimo quattro tagliandi, come previsto dalle disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. Per gli altri tre eventuali spettatori è sufficiente presentare anche una copia del documento d’identità.

I bambini di quattro anni nati dal 1° gennaio 2022 entrano gratuitamente e senza biglietto, mostrando un documento d’identità o la tessera sanitaria. All’ingresso sarà verificata l’identità di ogni spettatore: anche i minorenni dovranno esibire un documento.

È possibile effettuare il cambio nominativo di biglietti e abbonamenti. Per questi ultimi, il passaggio deve rispettare la tariffa corrispondente, per esempio da donna a donna o da under a under.

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