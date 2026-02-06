Conferenza Przyborek: "Non vedo l'ora di giocare. Il mio obiettivo..."

È stato l'ultimo acquisto della Lazio in ordine di tempo in questa sessione di calciomercato: il giovane, classe 2007, Adrian Przyborek, arrivato dal Pogon Szczezin, rappresenta un rinforzo in ottica futura per il centrocampo biancoceleste. Il giovane trequartista polacco si è presentato questa mattina in conferenza stampa.

L'introduzione del direttore sportivo Fabiani

Ragazzo molto giovane del 2007, dove ha collezionato 11 partite da titolare nel proprio campionato, due gol. Un ragazzo he seguivamo da diverso tempo. Ha delle straordinarie qualità tecniche. Può migliorare ancora tantissimo. Su una lista che tiene conto di questi ragazzi giovani, lui rientra tra i primi 50, come uno dei migliori classe 2007. Ha ampissimi margini di miglioramento. Ciò che ci ha fatto vivo e attraverso dei video sono stati sufficienti. Si sentirà parlare di lui nel prossimo futuro: di un calciatore di estrema importanza.

La conferenza stampa di Adrian Przyborek

Benvenuti a tutti. La prima impressione è stata positiva. Sono entusiasta di iniziare questo nuovo viaggio in club importante, e sono contento di conoscere tutti, non vedo l'ora di iniziare. Che opportunità può essere per un giovane come me giocare in un campionato dove il tasso medio dell'età è alto? È una sfida sia a 19 come a 25 anni stare in un campionato competitivo come la Seria A. Ho sempre desiderato lavorare in una squadra con un tasso di livello alto come la Lazio. Se ho parlato prima di arrivare con qualche giocatore polacco? Non ho parlato con nessuno giocatore, ma ho preso questa decisione insieme alla mia famiglia. Il ruolo che potrò ricoprire con Sarri, e quali sono le mie prime impressioni? Mi sento pronto, il primo approccio è stato positivo. Voglio prendere di petto questa sfida, lavorare duramente ed essere concentrato. Aspetto solo la prima opportunità per giocare. Ho parlato con il mister, ho capito cosa si aspetta da me. Voglio lavorare duro per cogliere le possibilità che mi si presentano.

In che ruolo ti senti meglio per giocare?

Sono molto duttile, posso giocare laterale o al centro. Non mi sento meglio in una posizione piuttosto che in un'altra. La cosa importante per me è giocare. Essere in una delle squadre più importanti del mondo è una sfida.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Sono qui per rimanere, anche se sono qui da pochi giorni. Non ho un obiettivo personale. L'obiettivo è quello di raggiungere gli scopi della squadra. Sono contento per aver trovato questi giocatori e questo club.

In una vecchia intervista hai detto che sognavi la Serie A e la Liga, perché non la Premier League, oggi il campionato più importante?