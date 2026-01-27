Maldini: "Ho parlato con Sarri, vedremo dove giocherò…”

Daniel Maldini è un nuovo calciatore della Lazio, proprio qualche minuto fa è arrivata l'ufficialità da parte del club. Il calciatore ex Atalanta e Monza ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da biancoceleste ai microfoni ufficiali del club.

Le prime parole di Maldini da calciatore della Lazio

Impressioni super positive, ho sentito subito l'affetto dei compagni. Mi sembra come se conoscessi già tutti, sono super contento e non vedo l'ora di iniziare. È un passo importante, vengo da un periodo non semplicissimo. Ora è il momento di tornare, far vedere le mie qualità e aiutare il più possibile la squadra e i miei compagni. L'importante è essere a disposizione, cercare di aiutare il più possibile mister, compagni e squadra per raggiungere l'obiettivo primario. Ho parlato una decina di minuti con Sarri, è stata una chiacchierata generale. Ora vedremo nei prossimi giorni dove giocherò e cosa farò. La Lazio arriva da un periodo difficile, ma sono sicuro che ci siano basi importanti per costruire qualcosa di importante.



Il rapporto con Rovella

L'amicizia con Rovella nasce da piccolini, abbiamo amicizie in comune e siamo diventati migliori amici. Ci siamo rincorsi varie volte, senza mai riuscire a giocare insieme. Ora finalmente ce l'abbiamo fatta e sono super felice. Mio padre mi consiglia, parliamo da padre e figlio: ci aiutiamo a vicenda, mi aiuta nelle decisioni ma poi l'ultima scelta è sempre mia. È un supporto importante.

