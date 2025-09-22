Lazio Women, D'Auria: "Siamo cariche per il derby. Ai tifosi dico..."

L’intervento ai canali ufficiali

Federica D’Auria è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio per introdurre il derby capitolino.

La gara, valida per la semifinale della Women’s Cup, vedrà le biancocelesti affrontare la Roma in una partita ad alta intensità, decisiva per l’accesso alla finale.

Queste le sue parole:

La squadra sta bene, è carica. Arriviamo con entusiasmo dopo i risultati positivi, siamo anche cresciute rispetto alla prima partita. Daremo il massimo. Derby? Partita molto particolare, più sentita delle altre e ti dà tante emozioni. Ricordo quelli degli anni scorsi, sono stati speciali ma quello di domani lo sarà di più dal momento che è una semifinale.

La Roma è più preparata e ha esperienza, noi arriviamo come una squadra nuova e portiamo entusiasmo, voglia di fare. Ce la giocheremo indipendentemente dal fatto che magari loro sono un pochino più pronte di noi.

Dove possiamo crescere ancora a livello difensivo? Sicuramente non dobbiamo commettere gli errori che abbiamo già fatto per disattenzioni. Ci stiamo lavorando molto, cerchiamo sempre di migliorare e leggere meglio alcune situazioni su questo influisce anche un po’ l’esperienza. Sicuramente quest’anno, con l’addio di Eriksen, sono cambiate le dinamiche di gioco. Arriviamo però con più consapevolezza, siamo pronte a prenderci anche qualche rischio in più. Gol? Spero possa arrivare, ma il primo pensiero è aiutare la squadra.