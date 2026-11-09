Napoli-Lazio, Mandas fino al 7,5 e Frattesi in gol: le pagelle dei quotidiani

Mandas riceve un 7 dalla Gazzetta dello Sport e un 7,5 dal Corriere dello Sport e da Tuttosport nelle pagelle dopo il pareggio della Lazio sul campo del Napoli. Allo stadio Diego Armando Maradona, nella undicesima giornata della Serie A 2026/2027, è stato Frattesi a segnare la rete biancoceleste.

Il pareggio della Lazio al Maradona

La squadra di Gennaro Gattuso torna dalla trasferta contro il Napoli di Massimiliano Allegri con un punto. Prosegue così la serie di risultati utili consecutivi: i biancocelesti raggiungono la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali ancora imbattuti.

Nel primo tempo la Lazio è riuscita a mettere in difficoltà i padroni di casa. Dopo l’intervallo, il Napoli ha aumentato la pressione e i biancocelesti hanno dovuto prestare maggiore attenzione alle situazioni difensive.

Tra i protagonisti c’è Davide Frattesi, autore del gol della Lazio. Il centrocampista ha trovato spazio in avanti con un inserimento, confermando il peso delle sue iniziative offensive nella squadra allenata da Gattuso. Il risultato arriva dopo le prestazioni convincenti delle giornate precedenti e vale un altro punto conquistato lontano dall’Olimpico.

I voti della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport

Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, Mandas prende 7. Frattesi, Belahyane, Sutalo, Tavares e Noslin ricevono 6,5; Floriani, Pedraza, Cancellieri e Dele-Bashiru si fermano a 5.

Gazzetta dello Sport: Mandas 7; Floriani 5 (dal 16’ s.t. Lazzari 6), Sutalo 6,5 (dal 33’ p.t. Leite 6), Provstgaard 6, Tavares 6,5 (dal 1’ s.t. Pedraza 5); Frattesi 6,5 (dal 33’ s.t. Cancellieri 5), Belahyane 6,5, Taylor 6; Isaksen 5,5, Pinamonti 6 (dal 16’ s.t. Dele-Bashiru 5), Noslin 6,5.

Il Corriere dello Sport assegna 7,5 a Mandas e 7 a Noslin. Anche in questa pagella Frattesi ottiene 6,5, come Sutalo, Tavares e Belahyane.

Corriere dello Sport: Mandas 7,5; Floriani 5 (dal 16’ s.t. Lazzari 5,5), Sutalo 6,5 (dal 33’ p.t. Leite 5,5), Provstgaard 6, Tavares 6,5 (dal 1’ s.t. Pedraza 5); Frattesi 6,5 (dal 33’ s.t. Cancellieri 5,5), Belahyane 6,5, Taylor 6; Isaksen 5,5, Pinamonti 5,5 (dal 16’ s.t. Dele-Bashiru 5,5), Noslin 7.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Le pagelle di Tuttosport dopo Napoli-Lazio