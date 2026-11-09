Tavares, Gattuso: «Poteva anche non giocare». Lazio, flessore da valutare

Il portoghese si era allenato poco prima della trasferta di Napoli e ha lasciato il campo all’intervallo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La Lazio torna da Napoli con un punto e due problemi muscolari da valutare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Tavares è stato sostituito all’intervallo per un fastidio al flessore; Sutalo aveva lasciato il campo già nel primo tempo. Per entrambi si ipotizza uno stiramento, ma le rispettive condizioni devono ancora essere accertate.

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Tavares aveva già una contrattura al flessore

Il terzino portoghese era arrivato alla partita in condizioni precarie. Gattuso ha sottolineato la sua disponibilità: «Poteva anche non giocare». Tavares si era allenato poco e aveva una contrattura al flessore, ma ha stretto i denti fino all’intervallo.

Durante la sosta potrebbe comunque rispondere alla convocazione della sua nazionale, anche per sottoporsi a una visita. Diversa la situazione di Sutalo: il difensore ha avvertito una fitta nella prima frazione ed è uscito subito. Gattuso ha spiegato che non andrà in nazionale e che resta da stabilire il grado della lesione. Il Corriere dello Sport riferisce che la pausa permetterà alla Lazio di valutare i due infortuni e di lavorare al recupero degli altri giocatori indisponibili.

Zaccagni attende la risonanza, Gudmundsson punta all’amichevole

Anche Zaccagni sarà sottoposto a un controllo. Il capitano, presente a Napoli al seguito della squadra nonostante l’infortunio, dovrebbe effettuare una risonanza il giorno successivo alla partita o mercoledì. L’esame servirà a chiarire se l’edema dipenda dal trauma subito contro il Cagliari oppure da uno strappo muscolare, eventualità che allungherebbe i tempi di recupero.

Per Gudmundsson, fermo da 45 giorni a causa del problema alla spalla rimediato in nazionale, l’obiettivo è il test di sabato contro il Mgarr United. Potrebbe essere l’occasione per tornare a giocare qualche minuto. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: Gattuso spera di riaverlo presto in gruppo, come già accaduto con Rovella e Marusic. Entrambi erano in panchina al Maradona, ma non sono entrati.

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