Tavares, Gattuso: «Poteva anche non giocare». Lazio, flessore da valutare

La Lazio torna da Napoli con un punto e due problemi muscolari da valutare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Tavares è stato sostituito all’intervallo per un fastidio al flessore; Sutalo aveva lasciato il campo già nel primo tempo. Per entrambi si ipotizza uno stiramento, ma le rispettive condizioni devono ancora essere accertate.

Tavares aveva già una contrattura al flessore

Il terzino portoghese era arrivato alla partita in condizioni precarie. Gattuso ha sottolineato la sua disponibilità: «Poteva anche non giocare». Tavares si era allenato poco e aveva una contrattura al flessore, ma ha stretto i denti fino all’intervallo.

Durante la sosta potrebbe comunque rispondere alla convocazione della sua nazionale, anche per sottoporsi a una visita. Diversa la situazione di Sutalo: il difensore ha avvertito una fitta nella prima frazione ed è uscito subito. Gattuso ha spiegato che non andrà in nazionale e che resta da stabilire il grado della lesione. Il Corriere dello Sport riferisce che la pausa permetterà alla Lazio di valutare i due infortuni e di lavorare al recupero degli altri giocatori indisponibili.

Zaccagni attende la risonanza, Gudmundsson punta all’amichevole

Anche Zaccagni sarà sottoposto a un controllo. Il capitano, presente a Napoli al seguito della squadra nonostante l’infortunio, dovrebbe effettuare una risonanza il giorno successivo alla partita o mercoledì. L’esame servirà a chiarire se l’edema dipenda dal trauma subito contro il Cagliari oppure da uno strappo muscolare, eventualità che allungherebbe i tempi di recupero.

Per Gudmundsson, fermo da 45 giorni a causa del problema alla spalla rimediato in nazionale, l’obiettivo è il test di sabato contro il Mgarr United. Potrebbe essere l’occasione per tornare a giocare qualche minuto. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno: Gattuso spera di riaverlo presto in gruppo, come già accaduto con Rovella e Marusic. Entrambi erano in panchina al Maradona, ma non sono entrati.

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