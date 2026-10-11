Pinamonti: "Nell'abbraccio con Gattuso c'è tanto..."

Pinamonti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn post partita. Il calciatore è stato anche autore del terzo gol per la Lazio.

Tanti tifosi mi hanno fatto notare questa cosa, magari è uno segno del destino, mi fa sicuramente piacere.

La forza principale è il gruppo che siamo, sono tutti ragazzi fantastici, è un gruppo molto coeso, è uno stimolo per tutti dare sempre di più. La competitività che c'è in squadra è molto sana e spinge a dare il meglio per la squadra. Il mister chiede di non far giocare le squadre avversarie, sono entrato per dare il mio supporto essendo più fresco rispetto agli altri. In questo periodo ho sofferto la condizione fisica, non sono arrivato in condizione, mi sono messo a disposizione per lavorare e recuperare. Il mister richiede tanto sforzo fisico e non è facile essere subito pronti.