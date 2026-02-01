Pedullà: "Il Celta Vigo piomba su Vecino, la Lazio..."

Dopo aver praticamente concluso in prestito secco il trasferimento di Reda Belahyane al Verona, una nuova squadra ha bussato alla porta della Lazio per un altro centrocampista biancoceleste.

Il Celta Vigo fa sul serio per Vecino

Matias Vecino - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Celta Vigo è piombato su Matias Vecino, che è in scadenza a giugno con la Lazio con opzione per la prossima stagione. La trattativa con la squadra spagnola procede ma ancora non è chiusa, la Lazio è orientata a lasciar partire a determinate condizioni il suo centrocampista uruguyano.

Il post su X