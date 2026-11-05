La Lazio Women sbarca su Instagram: il nuovo profilo ufficiale

Nuova era per la Lazio Women. Attraverso un post pubblicato su Instagram, la società biancoceleste ha ufficializzato il suo profilo social dedicato solo alla sezione femminile. Nonostante il momento negativo che sta attraversando la squadra di Grassadonia in campionato, la Lazio Women potrà contare ora su un proprio spazio, anche per dare maggiore visibilità al movimento femminile nel calcio.

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