Cardone: "Zac out? Ci sarà Pinamonti dal 1' e Noslin a sinistra. Tavares è affaticato, ma..."

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

Tavaras è affaticato, però dovrebbe iniziare la gara per poi magare lasciare il campo a mezz’ora dalla fine.

La Lazio deve guardare con grande attenzione Napoli-Roma, lì loro hanno fatto una buona partita. Il Napoli domenica o crolla o si rilancia.

Cataldi e Rovella? Cataldi sta bene, non ha tutta la partita sulle gambe. Rovella andrà in panchina domenica, così come Marusic; sono stati recuperati, poi avranno tutta la sosta per lavorare bene. Gudmundsson dopo la pausa, da capire se già contro il Lecce.

Con molta probabilità giocherà Pinamonti, con Noslin che trasloca a sinistra ma non è l’unica opzione che sta valutando Gattuso.