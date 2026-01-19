Lazio-Como, Fabregas in conferenza: "Sarri è un genio. Abbiamo uno stile simile"

Dopo la vittoria rimediata alla prima giornata di campionato del girone d'andata, il Como si conferma una bestia nera per la Lazio, che cade per 3-0 in casa anche nel match di ritorno. Il tecnico dei comaschi, Cesc Fabregas, alla fine della sfida ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa.

Contento che si fa riferimento non solo agli investimenti, ma anche sulle scelte. Non è quanto spendi sul giocatore, ma quanto guadagni. L'investimento fatto potrà fare il triplo di quello che abbiamo pagato. L'allenatore ti fa vedere gli spazi, ma il calcio lo fa il giocatore. Loro la gestiscono meglio di quello che posso dire io. Non credo nel calcio robotico: è più difficile far interpretare al giocatore le partite. Ma quando iniziano a capire il calcio, questo aiuta tantissimo ad avere una percezione di gioco diversa.

Siamo in un buon momento di gioco. Oggi è stata una partita importante: fare una partita così contro il Milan e rialzare la testa. Ritrovare quella energia per lavorarci.

Sarri è un genio. Lo ha dimostrato in Italia, ma anche al Chelsea, in finale contro il City. Abbiamo uno stile di gioco simile, ho imparato molto da lui e continuerò a farlo. Contento e ricordo tanti suoi insegnamenti.

In questo momento non ci alleniamo quando ci sono tanti impegni ravvicinati. In questo momento arriviamo da 4-5 settimane che non abbiamo tempo. Anche i giocatori me lo dicono. Sono sempre delle novità nel nostro percorso: trovano sempre l'energia anche quando io sono esigente. Tengo a far uscire loro l'energia che hanno dentro.