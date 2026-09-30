Lazio-Floriani: incontro per il rinnovo del terzino

Come riportato da Il Messaggero, la Lazio ha deciso di dirottare parte dei soldi risparmiati con il taglio dell’ultimo anno di contratto di Patric (ceduto all’Al-Ittifaq) sullo stipendio di Floriani-Mussolini, in scadenza nel 2028. Ieri è partita la trattativa, dopo l’avvio convincente del terzino destro.

La crescita

In realtà, dopo la sosta Romano dovrà farsi perdonare il folle retropassaggio del Penzo, che ha portato al rigore del Venezia (poi neutralizzato da Mandas), ma Gattuso lo considera un errore di gioventù lungo il percorso, che aveva già messo in conto. Il tecnico crede tanto nella crescita di Floriani Mussolini, a luglio ha convinto la società a non cederlo (c’era già un accordo con l’Empoli) e ora intende dargli fiducia sino in fondo. Alla ripresa del campionato, infatti, Romano sarà ancora titolare contro il Monza all’Olimpico. Marusic tornerà disponibile solo per la trasferta con la Juventus a Torino e non è scontato si riprenda subito il posto.

Idea Marusic a sinistra

L’idea di Gattuso è alternare i due terzini a destra e talvolta dirottare Adam a sinistra come sostituto di Tavares. Il motivo? Il nuovo acquisto Pedraza continua a non convincerlo (vedi il primo tempo del test con l’Arezzo) e Luca Pellegrini è fuori lista per una decisione punitiva del club.