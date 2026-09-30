Nations League | Francia-Italia: scelto l'arbitro del match
Scelta la squadra arbitrale per la sifda tra Francia e Italia in programma venerdì 2 ottobre alle 20.45, valida per la 3° giornata di Nations League
Gil Manzano - Depositphotos
Dopo la sconfitta contro il belgio e la convincente vittoria in Turchia, l'Italia di Mancini cerca conferme nella complicatissima trasferta di Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane nella gara in programma venerdì 2 ottobre alle 20:45.
La designazione arbitrale di Francia-Italia
Arbitro: Jesús Gil Manzano ESP
Assistenti: Guadalupe Porras Ayuso ESP e Raúl Cabañero ESP
IV Uomo: Juan Martínez Munuera ESP
VAR: Guillermo Cuadra Fernandez ESP
AVAR: Valentín Gómez ESP
Nella pagina successiva le probabili formazioni