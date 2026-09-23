Lazio, lo sciopero dei tifosi costa caro: cosa emerge dal bilancio

La protesta dei tifosi della Lazio comincia a lasciare conseguenze anche sui conti del club. I numeri sono ancora contenuti, ma nel bilancio al 30 giugno 2026 emerge una significativa riduzione dei ricavi legati al botteghino.

Secondo quanto riportato da La Repubblica - Roma, gli introiti dello stadio sono diminuiti di circa 5 milioni di euro rispetto alla stagione precedente, passando da 22,9 milioni a 18,064 milioni.

Un calo sul quale hanno avuto un impatto evidente le otto partite disputate con l'Olimpico vuoto. E gli effetti della protesta potrebbero risultare ancora più marcati nel prossimo esercizio.

Lazio, crollano gli abbonamenti: cosa può succedere al prossimo bilancio

La protesta, infatti, continua. E il dato relativo agli abbonamenti della Lazio fotografa una situazione molto diversa rispetto al passato: si è passati da circa 30mila tessere a meno di 5mila.

Un elemento destinato quindi a incidere sul bilancio al 30 giugno 2027, qualora l'attuale situazione dovesse riflettersi sui ricavi della stagione in corso.

Guardando al quadro complessivo, la Lazio ha chiuso l'esercizio con una perdita di 10,04 milioni di euro. Il passivo risulta comunque inferiore rispetto all'anno precedente, quando aveva raggiunto 17,2 milioni.

In diminuzione anche il fatturato. La flessione è pari a 11,74 milioni, con i ricavi complessivi attestati a 131,75 milioni di euro.

A pesare sui numeri del club c'è anche la mancata partecipazione alle competizioni europee, con la conseguente perdita degli introiti collegati alle coppe internazionali.

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