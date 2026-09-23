Lazio, otto nazionali lasciano Formello: Gattuso osserva 26 partite in 13 giorni

Lazio, otto giocatori lasciano Formello per le nazionali

Tre settimane lontano da Formello, otto giocatori della Lazio in giro per l'Europa e ben 26 partite da osservare con particolare attenzione tra il 24 settembre e il 6 ottobre. La sosta del campionato non sarà dunque sinonimo di riposo per tutti i biancocelesti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calendario della Nations League sarà particolarmente intenso. Per i calciatori impiegati durante la pausa sono infatti previste fino a quattro gare a testa.

La nazionale maggiormente rappresentata dalla Lazio sarà la Danimarca, che ha convocato due biancocelesti: Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard. I danesi affronteranno la Norvegia, poi il Galles il 27 settembre e il 4 ottobre e il Portogallo il 1° ottobre.

Un calendario che porterà anche a un incrocio tutto laziale con Nuno Tavares. Il portoghese, oltre alla sfida con la Danimarca, sarà impegnato contro il Galles e due volte contro la Norvegia.

Le stesse date interesseranno anche Taylor e Mandas, chiamati a difendere i colori delle rispettive nazionali.

Taylor affronterà la Germania, quindi due volte la Serbia e la Grecia. Proprio la sfida contro la nazionale ellenica è prevista per giovedì 1° ottobre.

Anche Christos Mandas fa parte del gruppo B della Nations League e si troverà di fronte le stesse avversarie di Taylor. Il portiere della Lazio inizierà contro la Serbia, prima dei due confronti con la Germania.

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