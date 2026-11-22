In vista della sfida di sabato 28 novembre alle 18:00, valida per la 13ª giornata di Serie A, che vedrà i biancocelesti impegnati nella trasferta sul campo del Torino, le condizioni fisiche in casa granata assumono un peso specifico notevole per la Lazio, chiamata a guardare con attenzione alle possibili assenze emerse dopo la gara con il Napoli.

I dubbi su Belghali e Ismajli in vista della Lazio

Al termine della partita di ieri sera contro i partenopei, il tecnico Abate ha fatto chiarezza sulle condizioni di due elementi della rosa: "Belghali si porta dietro un problema al ginocchio da settimane, Ismajli potrebbe essersi rotto un dito della mano". Due situazioni da valutare giorno per giorno che interessano da vicino anche la Lazio: Belghali stava attraversando un ottimo momento di forma prima dello stop, mentre Ismajli si è fin qui dimostrato il più affidabile e brillante del terzetto difensivo granata. La loro assenza sarebbe un duro colpo per il Torino nella sfida contro i biancocelesti.

Anche Biraghi resta in dubbio contro i biancocelesti

Sempre dopo la sfida con il Napoli, l'allenatore granata ha aggiunto un ulteriore aggiornamento chiave per la preparazione della Lazio: "Biraghi ha avuto un affaticamento". Un problema muscolare che impone cautela in settimana per evitare ricadute e che mette a rischio la sua presenza per la 13ª giornata di campionato, togliendo potenzialmente esperienza e spinta sulla fascia ai granata nel confronto con i biancocelesti.