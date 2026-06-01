Kenneth Taylor fa centro: proposta di matrimonio da sogno per il centrocampista biancoceleste
Kenneth Taylor ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Jade Anna. Congratulazioni
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Momento da incorniciare per il centrocampista Kenneth Taylor: fuori dal campo ha messo a segno il gol più importante della sua vita, chiedendo alla sua compagna di sposarlo. L'emozionante proposta ha colto di sorpresa Jade Anna, che ha condiviso la sua gioia con un tenero post sui social.
Il post sui social