Calciomercato, Lazio e Fiorentina si contendono un calciatore: ecco di chi si tratta

La situazione di Romagnoli è sempre più complicata, infatti, nonostante il difensore abbia il forte desiderio di trasferirsi all'Al-Sadd, soprattutto a causa delle mancate promesse di Lotito, la dirigenza biancoceleste ha deciso di impedire all'ex Milan di lasciare la Lazio, tuttavia, nel frattempo sta anche valutando altri profili per ricoprire il suo ruolo, primo tra tutti Diogo Leite, finito nel mirino anche della Fiorentina.

Photo by Maja Hitij/Getty Images via onefootball

Il profilo di Diogo Leite

Con Romagnoli ancora in bilico, l'obiettivo principale per la Lazio rimane Diogo Leite, calciatore classe '99 dell'Union Berlino, in scadenza a giugno, ma che potrebbe arrivare subito con un indenizzo di 2 milioni e mezzo. Un bel profilo per la difesa, infatti, il difensore di piede sinistro è in grado di ricoprire anche il ruolo di terzino.

Il difensore nel mirino della Fiorentina

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, Direttore sportivo della Fiorentina, ha puntato il principale obiettivo biancoceleste, ma non solo, l'operazione si potrebbe chiudere anche a circa 2-3 milioni di euro, tuttavia, prima bisognerà trovare l'accordo con il calciatore, che al momento ha intenzione di andare via a zero una volta scaduto il contratto. Con la partenza di Pablo Mari e Ranieri ancora in bilico servono rinforzi per aiutare il mister Vanoli a risollevare la squadra, che al momento ancora rischia la retrocessione in Serie B.