Lazio, incredibile il nuovo obiettivo di mercato: è il nipote di Gigi D'Alessio

Calcio e musica che si uniscono, effettivamente i cori dei tifosi sono come una colonna sonora che accompagna ogni partita ed ora questo legame potrebbe rinforzarsi, infatti, come riportato da Carlo Roscito durante Morning Lazio a Radio Laziale, la dirigenza biancoceleste si starebbe definendo il trasferimento di Luigi D'Alessio dal Benevento, portiere nipote del famoso cantante Gigi D'Alessio.

Il profilo di Luigi D'Alessio

Come riportato da Radio Laziale, dopo essere stato ospite a Formello nei giorni scorsi, il portiere classe 2007 sarà aggregato alla Primavera guidata dal tecnico Punzi. Luigi D'Alessio, nipote del famoso cantante, in questa stagione ha giocato sia in Serie C che nel Campionato Primavera 2, tuttavia, è sceso in campo con il Benevento soltanto in occasione della gara di Coppa Italia Primavera.

Il post di Radio Laziale