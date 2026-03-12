Lazio, Dr. Di Giacomo: "Operazioni di Rovella e Provedel? Non sono interventi frequenti ma..."
Giovanni Di Giacomo, dottore che ha operato i biancocelesti Provedel e Rovella, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei
Le dichiarazioni di Giovanni Di Giacomo a Radiosei
L'operazione di Rovella
Nel calcio sono molto più frequenti alcuni interventi chirurgici con cui voi avete familiarità, come il ginocchio, il menisco e il crociato anteriore. La spalla è un fanalino di coda nella traumatologia del calcio ma a volte degli eventi possono coincidere e nel caso di Rovella c'è stata una caduta, non delle peggiori, che ha creato dei movimenti torsionali anomali a carico della clavicola usando una frattura glulaterale. Poi l'abbiamo sintetizzata con delle placche e delle viti.
L'operazione di Provedel
Qualche anno fa Bizzarri, portiere della Lazio, gli feci un trattamento molto simile e intorno al quarto/quinto mese tornò in campo. Spiegare che cos'è il legamento glenomerale antro inferiore in una spalla è complesso in un contesto non ortopedico, per fare capire anche agli ascoltatori, è paragonabile al crociato interiore nel ginocchio, che stabilizza il femore rispetto alla tibia, il legamento glenomerale nella spalla tiene fermo l'omero rispetto alla scapola e quando si rompe, come il crociato anteriore nel ginocchio, il legamento glenomerale va riparato per via artroscopica.