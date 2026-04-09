Sarri in bilico: in caso di addio Gattuso e Grosso tra i possibili sostituti

I prossimi dieci giorni saranno cruciali per il destino della Lazio: in ballo non c’è solo il finale di stagione, ma anche il futuro di Maurizio Sarri.

Sarri ritrova la Fiorentina: la Viola lo segue ancora per giugno

Lunedì, in particolare, il biancocelesti scenderanno in campo al Franchi di Firenze contro la Fiorentina, in una sfida delicata anche per lo stesso Sarri, il cui nome era stata accostata al club viola già dalla scorsa estate e che, secondo quanto riportato da Il Messaggero, resta un profilo seguito anche in vista di giugno.

Dopo tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Milan e Bologna, il pareggio contro il Parma ha rallentato la risalita della Lazio, rappresentando l’ennesimo passo indietro di una stagione altalenante.

Ora servirà un cambio di rotta netto. All’orizzonte c’è infatti un trittico decisivo: Fiorentina, Napoli e soprattutto la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta per Bergamo. Proprio la sfida contro la Dea potrebbe risultare determinante per il futuro del club e dell’allenatore.

Da una parte, la società spera ancora di centrare un piazzamento europeo, fondamentale anche per ritrovare nuovi introiti a bilancio. Dall’altra, si iniziano a valutare possibili scenari alternativi in panchina qualora l’avventura di Maurizio Sarri dovesse concludersi. La priorità per il tecnico toscano resta la Lazio, ma è anche alla ricerca di garanzie per il mercato di giugno da parte del club. E nel caso in cui non dovessero arrivare, il Comandante inizierebbe a guardarsi intorno: sulle sue tracce non ci sarebbero solo la Fiorentina e il Bologna, ma anche l'Atalanta, il Milan e il Napoli alla finestra.

In caso di addio di Sarri, Gattuso e Grosso in pole

In caso di addio, tra i nomi seguiti per un eventuale successione restano quelli di Rino Gattuso e Fabio Grosso, profili apprezzati dalla dirigenza biancoceleste secondo quanto riferito dal quotidiano.