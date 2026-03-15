Conferenza Pavlovic: "È difficile giocare contro la Lazio, è una squadra forte"
Il calciatore rossonero ha commentato Lazio-Milan dai microfoni della conferenza stampa.
Il calciatore rossonero, Pavlovic, ha commentato Lazio-Milan dai microfoni della conferenza stampa.
La conferenza stampa di Lazio-Milan
Sull'intesa tra Leao e Pulisic? Tutto in allenamento è uguale, ogni partita è diversa. Oggi non 'è andata bene, ma spero che nella prossima andrà meglio. Tutta la squadra dovrebbe creare occasione, indipendentemente da loro. Voglio dire che non dipende solo da loro, ma da tutta la squadra.
Abbiamo perso contro il Parma. In molte partite avremmo potuto fare meglio. Potevamo mettere più pressione all'Inter andando a meno 5. La Lazio è una squadra forte, è difficile giocarci contro. La cosa positiva è che siamo ancora secondi e ci sono nove partite ancora, dobbiamo fare meglio di stasera e prendere più punti che possiamo.
Su Allegri
Devo dire che per me personalmente, mi ha aiutato a migliorare. Sappiamo che in Italia ci sono stati i migliori difensori della storia. Devo dire che mi ha aiutato molto, ho iniziato a prestare attenzioni a cose che prima non vedevo.
Non è la prima partita che ci succede questo. Perdiamo molti punti ed è difficile perché ci sono partita in cui non abbiamo fatto bene. Dobbiamo concentrarci sulla prossima e fare più punti che possiamo. Qualsiasi persona ti dirà che non si arrenderà fino alla fine. Io sono così e ci crederò fino all'ultimo.