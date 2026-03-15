Conferenza Pavlovic: "È difficile giocare contro la Lazio, è una squadra forte"

Il calciatore rossonero, Pavlovic, ha commentato Lazio-Milan dai microfoni della conferenza stampa.

Sull'intesa tra Leao e Pulisic? Tutto in allenamento è uguale, ogni partita è diversa. Oggi non 'è andata bene, ma spero che nella prossima andrà meglio. Tutta la squadra dovrebbe creare occasione, indipendentemente da loro. Voglio dire che non dipende solo da loro, ma da tutta la squadra.

Abbiamo perso contro il Parma. In molte partite avremmo potuto fare meglio. Potevamo mettere più pressione all'Inter andando a meno 5. La Lazio è una squadra forte, è difficile giocarci contro. La cosa positiva è che siamo ancora secondi e ci sono nove partite ancora, dobbiamo fare meglio di stasera e prendere più punti che possiamo.