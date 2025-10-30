Lazio, mediana protagonista: Basic ancora alla guida di un centrocampo decisivo in gol e assist

Da soluzione di ripiego a certezza granitica, a Pisa la mediana conferma di avere una fisionomia consolidata e un padrone inedito: si tratta di Toma Basic, centrocampista croato che va verso la quinta titolarità in questo campionato (superando il suo record di quattro fra il 5 e il 22 dicembre 2021). Domenica il giovane era uscito con i crampi dopo la grandiosa prestazione contro la Juve, ma è pienamente recuperato e stasera potrà ancora aiutare la Lazio.

Pisa-Lazio, Basic c’è: la produttività della mediana

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero - Con Guendouzi e Cataldi - Basic formerà un terzetto già interamente in rete in campionato, che a Sarri mancava da quattro anni (ottobre 2021). Se di questi tempi Baroni aveva ottenuto solo un goal di Guendouzi e un assist di Vecino (nel 2-3 a Torino), per poi chiudere la stagione con il centrocampo meno produttivo d’Italia (dopo Lecce e Monza); invece, in piena emergenza infortuni, Sarri ha reso il reparto persino prolifico. Pur priva dei due interpreti col maggiore feeling con la porta (i numeri dicono che siano Vecino e Dele-Bashiru), la mediana vanta già 3 goal e 4 assist - compresi i passaggi vincenti con il Verona di Rovella e Belahyane - e ha preso parte a 6 reti sulle 11 siglate (55%).

Basic - Fraioli

Oltre al centrocampo, serviranno la solidità difensiva e la brillantezza dell’attacco

Conferme in blocco anche per il reparto difensivo, dove sono confermati Gila e Romagnoli davanti a Provedel. D’altronde, l’ultima Lazio con più di 4 clean sheet, nelle prime 8 uscite, fu quella di Zoff e Zaccheroni (con 5) fra agosto e ottobre 2001. Il candidato principale a completare l’asse è Boulaye Dia, sempre titolare dal derby, pur convivendo con i soliti fastidi alla caviglia e con una certa difficoltà realizzativa. Con Cancellieri e Castellanos fuori dai convocati - e Noslin penultimo per minutaggio - Zaccagni sarà inamovibile a sinistra. A destra, invece, ci sarà Isaksen.