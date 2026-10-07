Provstgaard, dieci gare senza uscire: perché ora il posto è in discussione
Il difensore torna dalla Danimarca dopo dieci partite intere da titolare. Gattuso valuta un turno di riposo prima della trasferta con la Juventus.
Oliver Provstgaard rientra dalla sosta con dieci partite consecutive da titolare, tutte giocate fino alla fine: una in Coppa Italia, cinque in campionato e quattro con la Danimarca. In coppa, quella resterà la sua unica presenza.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il carico di minuti potrebbe spingere Gattuso a concedergli un turno di riposo. Il difensore è in crescita e contro il Galles è stato scelto come migliore in campo, ma non aveva mai trovato in carriera una continuità d’impiego simile.
Una certezza di disponibilità, ora da gestire
La Lazio può sorridere per i progressi di Provstgaard. Già nella scorsa stagione, nonostante le poche presenze, era stato l’unico giocatore sempre a disposizione di Sarri. Adesso, però, alle prestazioni si aggiunge la necessità di gestire le energie.
Il ballottaggio in difesa
Gattuso ha ritrovato Doekhi dopo l’operazione alla mano: contro la Juve Stabia, l’olandese ha mostrato di essere tornato in condizione. Diogo Leite si è integrato nelle ultime settimane, mentre Sutalo rientrerà soltanto oggi dopo l’impegno di ieri sera contro la Spagna. Il croato ha giocato molto meno di Provstgaard.
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