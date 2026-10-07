Provstgaard, dieci gare senza uscire: perché ora il posto è in discussione

Oliver Provstgaard rientra dalla sosta con dieci partite consecutive da titolare, tutte giocate fino alla fine: una in Coppa Italia, cinque in campionato e quattro con la Danimarca. In coppa, quella resterà la sua unica presenza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il carico di minuti potrebbe spingere Gattuso a concedergli un turno di riposo. Il difensore è in crescita e contro il Galles è stato scelto come migliore in campo, ma non aveva mai trovato in carriera una continuità d’impiego simile.

Una certezza di disponibilità, ora da gestire

La Lazio può sorridere per i progressi di Provstgaard. Già nella scorsa stagione, nonostante le poche presenze, era stato l’unico giocatore sempre a disposizione di Sarri. Adesso, però, alle prestazioni si aggiunge la necessità di gestire le energie.

Il ballottaggio in difesa

Gattuso ha ritrovato Doekhi dopo l’operazione alla mano: contro la Juve Stabia, l’olandese ha mostrato di essere tornato in condizione. Diogo Leite si è integrato nelle ultime settimane, mentre Sutalo rientrerà soltanto oggi dopo l’impegno di ieri sera contro la Spagna. Il croato ha giocato molto meno di Provstgaard.

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