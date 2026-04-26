Marcolin: “La Lazio può concludere la stagione alla grande”

A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, Dario Marcolin ha parlato della stagione della Lazio e si è soffermato soprattutto sulla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Le parole di Dario Marcolin sulla Lazio e la Coppa Italia