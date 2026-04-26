Marcolin: “La Lazio può concludere la stagione alla grande”
Il commento dell’ex calciatore biancoceleste sul finale di stagione della Lazio
A margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, Dario Marcolin ha parlato della stagione della Lazio e si è soffermato soprattutto sulla finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l’Inter.
Le parole di Dario Marcolin sulla Lazio e la Coppa Italia
Un grande traguardo in una stagione non semplicissima. Questo significa che il gruppo squadra è un gruppo sano e concentrato fino all’ultimo, nonostante in campionato le cose non siano andate come era nei programmi e ha la possibilità di chiudere la stagione alla grande.