Piemonte saluta: il suo futuro sarà lontano dalla Lazio

L'addio di Martina Piemonte

Martina Piemonte ha vestito la maglia bianco e celeste con il ruolo di attaccante. È stata acquistata dalla Lazio nel 2024 e ha segnato la sua prima rete nella partita di Coppa Italia contro l'Orobica. Il suo futuro sarà però, ormai, lontano dalla Lazio.

Le sue parole

Con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram saluta la Lazio:

Due estati fa, quando sono arrivata, quattro giorni prima dell'inizio del campionato, la mia scelta di tornare in Italia aveva un significato profondo. Farlo qui, con questa maglia, ne aveva ancora di più.

Credevo nel percorso, nella crescita, nella possibilità di portare la Lazio sempre più in alto. Sapevo che le parole sarebbero contate poco, perché l'unica cosa da fare era dimostrarlo in campo.

E credo di averlo fatto. Ogni volta.

Con tutto quello che avevo dentro, senza risparmiarmi mai, fino all'ultimo secondo.

Abbiamo costruito un ambiente vero, vissuto momenti difficili, lavorato tanto, sorriso, sofferto, lottato e siamo cresciute insieme. Come squadra, come persone, come donne.

Oggi, ancora una volta, mi trovo a salutare. E non è mai semplice per me.

Chi mi conosce sa quanto io ami costruire e poi dimostrare con i fatti. A volte, però, il calcio ti mette davanti a scelte che non dipendono solo da quello che senti. Non tutto va come lo immagini, non tutto viene compreso fino in fondo, ma resta sempre il modo in cui scegli di comportarti.

Io scelgo di andare via con rispetto.

Con la testa alta.

Con il cuore pieno di ciò che è stato vero.

Grazie alle mie compagne, per ogni giorno condiviso, per ogni battaglia, per ogni abbraccio, per ogni momento che porterò con me.