Asp si allontana, Fabrizio Romano: "accordo trovato con il Deportivo La Coruña…"

La Lazio è pronta a salutare, mancano solo le ufficialità: Provedel, Gila e Romagnoli. Lotito e Fabiani devono ora rimpiazzare queste partenze, ma nel frattempo sta sfumando un obiettivo per l'attacco.

Asp Jensen si allontana dalla Lazio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Deportivo La Coruña ha trovato un principio d'accordo con il Bayern Monaco per Asp Jensen trovando anche l'accordo con il calciatore. Nella giornata di ieri, i bavaresi avevano respinto l'offerta della Lazio. Asp, dunque, vede La La Coruña nel suo futuro.

Il post su X