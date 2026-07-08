Asp si allontana, Fabrizio Romano: "accordo trovato con il Deportivo La Coruña…"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Deportivo La Coruña ha trovato un principio d'accordo sia con il Bayern Monaco sia con il giocatore stesso

Beniamino Civitelli /
asp
Photo by Lewis Storey/Getty Images)

La Lazio è pronta a salutare, mancano solo le ufficialità: Provedel, Gila e Romagnoli. Lotito e Fabiani devono ora rimpiazzare queste partenze, ma nel frattempo sta sfumando un obiettivo per l'attacco.

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Asp Jensen si allontana dalla Lazio 

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Deportivo La Coruña ha trovato un principio d'accordo con il Bayern Monaco per Asp Jensen trovando anche l'accordo con il calciatore. Nella giornata di ieri, i bavaresi avevano respinto l'offerta della Lazio. Asp, dunque, vede La La Coruña nel suo futuro.

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