Giuffredi: "Lotito ha un'intelligenza fuori dalla media. Rinnovo Zaccagni?..."
Il procuratore Marco Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Fanpage per esprimersi riguardo il rapporto con Lotito e De Laurentiis e su un retroscena riguardante il rinnovo di Zaccagni.
Le dichiarazioni di Giuffredi a Fanpage
Lotito e De Laurentiis
Dei presidenti non mi interessa: curano la loro azienda, mentre io devo curare la mia. Quindi se gli interessi sono reciproci e si sposano, bene, altrimenti io combatto e faccio la guerra per i miei calciatori. Ma non devo andare d'accordo per forza con De Laurentiis o Lotito. Loro sono quelli caratterialmente più difficili, ma anche i più bravi in assoluto. Hanno un'intelligenza fuori dalla media e sanno apprezzare quando fai bene il tuo lavoro, anche col mio modo di pormi duro, sbagliato, antipatico. Perché sanno che trovano di fronte una persona onesta e leale. Sono convinto che nella loro società vorrebbero uno come me.
Con chi ha riscontrato più difficoltà
Lotito. Per il rinnovo di Zaccagni ci vedemmo a cena in un ristorante a Roma e siamo rimasti a trattare fino alle 7 del mattino. Forse pensava che mi addormentassi, che avrei ceduto. E invece, siccome la notte per me è come il giorno, sono stato più sveglio di lui.