Giuffredi: "Lotito ha un'intelligenza fuori dalla media. Rinnovo Zaccagni?..."

Il procuratore Marco Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Fanpage per esprimersi riguardo il rapporto con Lotito e De Laurentiis e su un retroscena riguardante il rinnovo di Zaccagni.

Le dichiarazioni di Giuffredi a Fanpage

Lotito e De Laurentiis

Dei presidenti non mi interessa: curano la loro azienda, mentre io devo curare la mia. Quindi se gli interessi sono reciproci e si sposano, bene, altrimenti io combatto e faccio la guerra per i miei calciatori. Ma non devo andare d'accordo per forza con De Laurentiis o Lotito. Loro sono quelli caratterialmente più difficili, ma anche i più bravi in assoluto. Hanno un'intelligenza fuori dalla media e sanno apprezzare quando fai bene il tuo lavoro, anche col mio modo di pormi duro, sbagliato, antipatico. Perché sanno che trovano di fronte una persona onesta e leale. Sono convinto che nella loro società vorrebbero uno come me.

Con chi ha riscontrato più difficoltà