Calciomercato Lazio, in arrivo Edoardo Motta: fissata la data delle visite mediche

Con la finestra di mercato ancora aperta un altro Big è in uscita, infatti, Christos Mandas ha già le valigie fatte ed è pronto per iniziare la sua avventura al Bournemouth, una cessione che porterà nelle casse della Lazio circa 20 milioni di euro. A sostituire il greco sta arrivando Edoardo Motta della Reggiana e riguardo a ciò Gianluca Di Marzio ha rivelato per quando sono in programma le visite mediche.

Calciomercato Lazio: Edoardo Motta in arrivo

Come riportato da Gianluca Di Marzio sui propri social, il portiere Edoardo Motta, classe 2005, sta arrivando dalla Reggiana e lunedì dovrà svolgere le visite mediche a Roma. Per il suo acquisto la Società ha sborsato 1,2 milioni di euro, di cui il 50% finirà nelle casse della Juventus per la percentuale sulla rivendita.

