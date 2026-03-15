Lazio, ritorno dei tifosi e trionfo dei biancocelesti: l'appello di Pedullà contro Lotito

Vittoria strepitosa della rosa biancoceleste contro il Milan, grazie ad una prestazione tutta grinta e sacrificio. Nonostante le pesanti assenze, la squadra si è compattata ed ha dimostrato che, nei momenti difficili, l'unione del gruppo può superare ogni ostacolo tattico. È un successo che regala tre punti d'oro e restituisce entusiasmo a un ambiente che aveva bisogno di risposte concrete sul campo.

La tensione tra Società e tifoseria

Oltre il risultato, resta vivo il dibattito sulla gestione di Claudio Lotito. Se da una parte i giocatori danno tutto, dall'altra la tifoseria biancoceleste, ritornata stasera allo stadio dopo una lunga assenza, chiede immediatamente un cambio di dirigenza. Il messaggio è chiaro: la passione dei tifosi è un patrimonio prezioso che non va sprecato, e per puntare in alto non si può sempre contare solo sulle soluzioni d'emergenza dell'ultimo minuto. In merito all'importanza dei sostenitori biancocelesti si è espresso anche Alfredo Pedullà sulla piattaforma social X.

Il post di Pedullà