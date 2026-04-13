Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

E' tutto pronto all'Artemio Franchi di Firenze, tra meno di un'ora Fiorentina e Lazio si sfideranno per quella che rappresenta la trentaduesima giornata di Serie A. Sarri e Vanoli dovranno fare a meno di tantissimi calciatori per via di infortuni e squalifiche. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali dei due allenatori per il match di questa sera.

Serie A, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian, Harrison, Piccoli, Fazzini. All.: Vanoli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor, Cancellieri, Dia, Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Ratkov, Noslin.