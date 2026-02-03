Lazio, si pensa al ruolo di Przyborek: l'idea della Società

Dopo il ritrovato trionfo allo stadio Olimpico, la rosa biancoceleste è pronta a scendere nuovamente in campo, tuttavia, stavolta l'avversario è la Juventus all'Allianz Stadium, luogo dove fino ad ora i bianconeri non sono mai caduti. In vista del match, in programma domenica 8 febbraio alle ore 20:45, la Società ha riflettuto sul ruolo che potrebbe ricoprire il baby Przyborek.

Lazio, il ruolo di Przyborek: l'idea del club

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, oggi l'ex Pogoń Szczecin svolgerà il primo allenamento insieme al resto delle aquile, pronto per fare il suo esordio contro la Juventus. Per quanto riguarda il suo ruolo, il 2007 non è arrivato con lo scopo di sostituire Matteo Guendouzi ma di essere un'alternativa a Taylor, infatti, il Comandante potrà schierarlo in campo come mezzala.

Adrian Przyborek: cifra e formula

Per l'arrivo a titolo definitivo di Adrian Przyborek, la Società biancoceleste ha accettato di sborsare circa 4 milioni e mezzo di euro più bonus, oltre al 15% che andrà nelle casse del Pogoń Szczecin in caso di una futura rivendita.