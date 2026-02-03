Lazio, Sarri ricerca un centrale: Gigot può tornare in lista? Il punto
Samuel Gigot, ormai fermo da inizio stagione, potrebbe essere reinserito nella lista di Serie A, dato che il mister ha bisogno di un difensore centrale
Samuel Gigot, ormai fermo da prima dell'inizio del Campionato, potrebbe essere reinserito nella lista di Serie A ed esordire per la prima volta nella stagione, questo perchè il Comandante ha bisogno di un difensore centrale. Gila, Provstgaard e Romagnoli, infatti, non possono essere gli unici a disposizione e con Patric ancora da valutare, il francese potrebbe essere la soluzione migliore.
La situazione in lista
Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a mezzanotte scadrà il tempo limite per modificare la lista di Serie A. Le uscite di Guendouzi, Taty, Mandas e Vecino hanno permesso a Maldini e Taylor di trovare spazio. Confermati anche Dele-Bashiru e Hysaj, mentre Ratkov, Motta e Przyborek rientrano tra gli under 22. In questo modo Samuel Gigot può ritrovare il suo posto in lista, senza il bisogno di liberare qualche posto.
Lazio, la lista Serie A
Portieri: Provedel, Furlanetto.
Difensori: Lazzari, Pellegrini, Romagnoli, Marusic, Patric, Gila, Tavares, Hysaj.
Centrocampisti: Rovella, Cataldi, Basic, Dele-Bashiru, Taylor.
Attaccanti: Zaccagni, Cancellieri, Isaksen, Dia, Maldini, Noslin, Pedro.
Under 22: Provstgaard, Belahyane, Przyborek, Ratkov, Motta.