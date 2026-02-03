Lazio, Sarri ricerca un centrale: Gigot può tornare in lista? Il punto

Samuel Gigot, ormai fermo da prima dell'inizio del Campionato, potrebbe essere reinserito nella lista di Serie A ed esordire per la prima volta nella stagione, questo perchè il Comandante ha bisogno di un difensore centrale. Gila, Provstgaard e Romagnoli, infatti, non possono essere gli unici a disposizione e con Patric ancora da valutare, il francese potrebbe essere la soluzione migliore.

La situazione in lista

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a mezzanotte scadrà il tempo limite per modificare la lista di Serie A. Le uscite di Guendouzi, Taty, Mandas e Vecino hanno permesso a Maldini e Taylor di trovare spazio. Confermati anche Dele-Bashiru e Hysaj, mentre Ratkov, Motta e Przyborek rientrano tra gli under 22. In questo modo Samuel Gigot può ritrovare il suo posto in lista, senza il bisogno di liberare qualche posto.

Lazio, la lista Serie A