Cremonese-Lazio, i biancocelesti trionfano al Zini e festeggiano sui social: i post

Dopo il trionfo del club biancoceleste contro la Cremonese, alcune aquile hanno festeggiato sui propri social, ecco i post

Michelle De Angelis /
Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images via onefootball
Photo by Marco M. Mantovani/Getty Images via onefootball

Il desiderio di portarsi a casa i 3 punti per potersi allontanare dalla zona retrocessione non è bastato al club di Cremona, passato in vantaggio ad inizio gara. Dopo la strabiliante rete di Gustav Isaksen, infatti, ci ha pensato nuovamente Tijjani Noslin a portare la Lazio al trionfo. Per festeggiare il successo, alcune aquile hanno postato sui propri social.

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I post della rosa biancoceleste sui social

Tijjani Noslin 

Oliver Provstgaard 

Pedro

Nuno Tavares 

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