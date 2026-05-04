Cremonese-Lazio, i biancocelesti trionfano al Zini e festeggiano sui social: i post

Il desiderio di portarsi a casa i 3 punti per potersi allontanare dalla zona retrocessione non è bastato al club di Cremona, passato in vantaggio ad inizio gara. Dopo la strabiliante rete di Gustav Isaksen, infatti, ci ha pensato nuovamente Tijjani Noslin a portare la Lazio al trionfo. Per festeggiare il successo, alcune aquile hanno postato sui propri social.

I post della rosa biancoceleste sui social

Tijjani Noslin

Oliver Provstgaard

Pedro

Nuno Tavares