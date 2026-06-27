Asp: si avvicina alla Lazio, pronto un contratto

Il contratto

La Lazio continua a seguire il giovane talento del Bayern Monaco, come riportato infatti da Nicolò Schira, Jonathan Asp, classe 2006, si avvicina alla Lazio per 4 milioni più una percentuale sulla rivendita futura. Contratto già pronto fino al 2030 più opzione per il 2031.

Giovane talento, classe 2006

Il calciatore danese è in prestito dal Bayern Monaco al Grasshopper. A maggio 2024 ha debuttato con la prima squadra del Bayern, entrando al posto di Lovro Zvonarek. Firma la sua presenza anche nelle nazionali giovanili dell'Under 16, Under 17 e Under 18 della Danimarca.