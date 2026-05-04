Marchegiani e Simeone si ritrovano per la Champions: un incontro che sa di Lazio

Le telecamere di Sky hanno pizzicato Marchegiani, che commenterà la gara per l'emittente, e Simeone a parlare sul campo dell'Emirates

Beniamino Civitelli /
Simeone

Da domani si entra nel vivo delle semifinali di Champions League con le gare di ritorno di semifinale. Si inizierà con Arsenal-Atletico Madrid in programma martedì alle 21.00, mentre mercoledì spazio a Bayern Monaco-PSG.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Simeone e Marchegiani si ritrovano a Londra

Mandatory Credit: Ben Radford /Allsport via Onefootball
Mandatory Credit: Ben Radford /Allsport via Onefootball

Il Cholo Simeone ha l'occasione di tornare in finale di Champions con il suo Atletico Madrid, per farlo dovrà superare l'Arsenal di Arteta all'Emirates Stadium di Londra dopo l'1-1 dell'andata. 

Le telecamere di Sky hanno pizzicato Luca Marchegiani, che commenterà la gara per l'emittente, e Simeone a parlare sul campo dell'Emirates. I due sono stati compagni di squadra nella Lazio campione d'Italia, un incontro che farà riaffiorare qualche ricordo tra i tifosi biancocelesti.

Il video

 

La Roma schianta la Fiorentina: finisce 4-0 all'Olimpico
Cremonese-Lazio, i biancocelesti trionfano al Zini e festeggiano sui social: i post