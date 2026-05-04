Marchegiani e Simeone si ritrovano per la Champions: un incontro che sa di Lazio
Le telecamere di Sky hanno pizzicato Marchegiani, che commenterà la gara per l'emittente, e Simeone a parlare sul campo dell'Emirates
Da domani si entra nel vivo delle semifinali di Champions League con le gare di ritorno di semifinale. Si inizierà con Arsenal-Atletico Madrid in programma martedì alle 21.00, mentre mercoledì spazio a Bayern Monaco-PSG.
Simeone e Marchegiani si ritrovano a Londra
Il Cholo Simeone ha l'occasione di tornare in finale di Champions con il suo Atletico Madrid, per farlo dovrà superare l'Arsenal di Arteta all'Emirates Stadium di Londra dopo l'1-1 dell'andata.
Le telecamere di Sky hanno pizzicato Luca Marchegiani, che commenterà la gara per l'emittente, e Simeone a parlare sul campo dell'Emirates. I due sono stati compagni di squadra nella Lazio campione d'Italia, un incontro che farà riaffiorare qualche ricordo tra i tifosi biancocelesti.
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