Marchegiani e Simeone si ritrovano per la Champions: un incontro che sa di Lazio

Da domani si entra nel vivo delle semifinali di Champions League con le gare di ritorno di semifinale. Si inizierà con Arsenal-Atletico Madrid in programma martedì alle 21.00, mentre mercoledì spazio a Bayern Monaco-PSG.

Simeone e Marchegiani si ritrovano a Londra

Mandatory Credit: Ben Radford /Allsport via Onefootball

Il Cholo Simeone ha l'occasione di tornare in finale di Champions con il suo Atletico Madrid, per farlo dovrà superare l'Arsenal di Arteta all'Emirates Stadium di Londra dopo l'1-1 dell'andata.

Le telecamere di Sky hanno pizzicato Luca Marchegiani, che commenterà la gara per l'emittente, e Simeone a parlare sul campo dell'Emirates. I due sono stati compagni di squadra nella Lazio campione d'Italia, un incontro che farà riaffiorare qualche ricordo tra i tifosi biancocelesti.

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