Cremonese-Lazio, le pagelle dei quotidiani sportivi: molti i biancocelesti bocciati

Ieri la rosa biancoceleste è scesa in campo allo stadio Zini con la voglia di portarsi a casa i 3 punti per poter accorciare la distanza dall'Atalanta, e così è stato. Dopo il vantaggio iniziale della Cremonese, infatti, ci hanno pensato le reti rispettivamente di Gustav Isaksen e Tijjani Noslin a portare al successo e, di conseguenza, a sole 4 lunghezze dalla Dea. In merito alle performance delle aquile, i quotidiani sportivi hanno pubblicato le loro pagelle, bocciando molti biancocelesti.

Le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Corriere dello Sport

Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6,5, Romagnoli 7, Nuno Tavares 7,5; Basic 6,5, Patric 5,5 (45' Rovella 6), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 7 (81' Dia sv), Maldini 4,5 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 5,5). All.: Sarri 7.

La Gazzetta dello Sport

Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6,5, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7; Basic 6, Patric 5 (45' Rovella 6,5), Taylor 6 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 7 (81' Dia 6,5), Maldini 6 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 6). All.: Sarri 7.

Il Messaggero

Motta 5; Marusic 6, Provstgaard 6,5, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7,5; Basic 6, Patric 5 (45' Rovella 6,5), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 5,5); Isaksen 6,5 (81' Dia sv), Maldini 4 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 5,5). All.: Sarri 6,5.

Tuttosport

Motta 5; Marusic 6,5, Provstgaard 6, Romagnoli 6,5, Nuno Tavares 7; Basic 5,5, Patric 6 (45' Rovella 6,5), Taylor 5,5 (71' Dele-Bashiru 6); Isaksen 7 (81' Dia 6,5), Maldini 5,5 (45' Noslin 7,5), Zaccagni 6,5 (60' Pedro 6). All.: Sarri 6,5.