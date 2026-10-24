Cherubini nel pre: "Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera. Rinnovo?..."

Federico Cherubini, Amministratore delegato del Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima dell'incontro con la Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
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Federico Cherubini, Amministratore delegato del Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio dell'incontro con la Lazio.

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Cherubini a Dazn

Ci auguriamo di avere un approccio diverso già da stasera. C'è un'idea di calcio diversa, non tutto ci è andato bene ma dobbiamo fare di più e meglio perché la stada verso il nostro obiettivo sarà lunga e difficile. Bernabé? Viene da un'estate particolare, è stato a disposizione a tratti, ci sono tante partite, credo sia una scelta per preservarlo. Rinnovo? Speriamo di organizzare un incontro con l'agente entro la prossima sosta.

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