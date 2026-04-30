Inchiesta arbitri, Rocchi: “Sono trasparente su tutto”

Le Iene hanno intercettato l’ex designatore arbitrale sul tema dell’inchiesta sugli arbitri

Emanuele Petrucci /
Rocchi
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via OneFootball

Ai microfoni de “Le Iene”, l’ex designatore Gianluca Rocchi ha commentato brevemente l’inchiesta sugli arbitri che lo ha portato ad autoescludersi da designatore.

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Gianluca Rocchi
Depositphotos

Inchiesta arbitri , parla Gianluca Rocchi

Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Io vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Maggiore chiarezza sul Var? Totale, ma io l'ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo

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