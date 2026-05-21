Pedro: “ È un giorno triste perché finisce la mia storia alla Lazio, ma…”

Questa sera si è tenuta una festa con tutto il gruppo squadra per salutare Pedro, che sabato sera contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con l’aquila sul petto.

La festa per salutare Pedro

Alla festa che si è svolta in serata al Pigneto hanno partecipato tutti i componenti della rosa, solo mister Sarri era assente. Durante la festa, Pedro ha tenuto un discorso per salutare e ringraziare i compagni.

Il discorso di Pedro