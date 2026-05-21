Pedro: “ È un giorno triste perché finisce la mia storia alla Lazio, ma…”
Questa sera si è tenuta una festa con tutto il gruppo squadra per salutare Pedro
Questa sera si è tenuta una festa con tutto il gruppo squadra per salutare Pedro, che sabato sera contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con l’aquila sul petto.
La festa per salutare Pedro
Alla festa che si è svolta in serata al Pigneto hanno partecipato tutti i componenti della rosa, solo mister Sarri era assente. Durante la festa, Pedro ha tenuto un discorso per salutare e ringraziare i compagni.
Il discorso di Pedro
È un giorno triste perché finisce la mia storia alla Lazio, ma sono anche contento di essere stato qua tutti questi anni. Mi avete fatto sentire molto importante e vi auguro tutto il meglio possibile. Io ho avuto la fortuna di vincere tanto e spero che ci riusciate anche voi, vi ringrazio ancora perché vi avete fatto sentire in famiglia.