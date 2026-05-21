Pedro: “ È un giorno triste perché finisce la mia storia alla Lazio, ma…”

Questa sera si è tenuta una festa con tutto il gruppo squadra per salutare Pedro

Beniamino Civitelli /
Pedro
foto fraioli

Questa sera si è tenuta una festa con tutto il gruppo squadra per salutare Pedro, che sabato sera contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con l’aquila sul petto.

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La festa per salutare Pedro

Alla festa che si è svolta in serata al Pigneto hanno partecipato tutti i componenti della rosa, solo mister Sarri era assente. Durante la festa, Pedro ha tenuto un discorso per salutare e ringraziare i compagni.

Il discorso di Pedro

È un giorno triste perché finisce la mia storia alla Lazio, ma sono anche contento di essere stato qua tutti questi anni. Mi avete fatto sentire molto importante e vi auguro tutto il meglio possibile. Io ho avuto la fortuna di vincere tanto e spero che ci riusciate anche voi, vi ringrazio ancora perché vi avete fatto sentire in famiglia.

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