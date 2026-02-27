Cardone: "Torino? Gestione per chi non sta benissimo. Romagnoli..."

L'intervento radiofonico di Giulio Cardone a Radiosei in vista dell'impegno di domenica contro il Torino e di mercoledì contro l'Atalanta per la semifinale d'andata di Coppa Italia.

Vediamo poi cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo in giro per Roma e provincia ci sono 15mila manifesti.

Non sarà facile indovinare la formazione di Torino, proprio in virtù dell’impegno di Coppa Italia. Ci sarà grande gestione di chi non sta benissimo. Gila e Basic non partiranno per la trasferta; lo spagnolo certamente sarà titolare con l’Atalanta, sul croato non ho queste certezze ma sicuramente tornerà a disposizione per la semifinale.

Sono preoccupato per Romagnoli, che è importantissimo per la Lazio: è il dominante della difesa ma utilizzato tre volte a settimana soffre; certo, mi sembra troppo azzardare una coppia centrale composta da Patric e Provstgaard a Torino. L’errore di questa società è stato non fare il salto di qualità quando era possibile.