Cardone: "Torino? Gestione per chi non sta benissimo. Romagnoli..."
L'intervento radiofonico di Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
L'intervento radiofonico di Giulio Cardone a Radiosei in vista dell'impegno di domenica contro il Torino e di mercoledì contro l'Atalanta per la semifinale d'andata di Coppa Italia.
Se a qualcuno interessa la Lazio deve trovare un accordo con l’azionista di maggioranza, in questo momento non risultato movimenti di questo genere.
Vediamo poi cosa accadrà nei prossimi mesi. Nel frattempo in giro per Roma e provincia ci sono 15mila manifesti.
Zaccagni domenica giocherà 70′ per portarlo vicino al 100% della condizione nella sfida contro l’Atalanta. Il lavoro di Sarri è mirato a questo: portare i giocatori alla semifinale nella miglior condizione.
Non sarà facile indovinare la formazione di Torino, proprio in virtù dell’impegno di Coppa Italia. Ci sarà grande gestione di chi non sta benissimo. Gila e Basic non partiranno per la trasferta; lo spagnolo certamente sarà titolare con l’Atalanta, sul croato non ho queste certezze ma sicuramente tornerà a disposizione per la semifinale.
Sono preoccupato per Romagnoli, che è importantissimo per la Lazio: è il dominante della difesa ma utilizzato tre volte a settimana soffre; certo, mi sembra troppo azzardare una coppia centrale composta da Patric e Provstgaard a Torino. L’errore di questa società è stato non fare il salto di qualità quando era possibile.