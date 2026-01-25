Clamoroso, Romagnoli rimane in biancoceleste?: la nota della società
Con un comunicato ufficiale, la Lazio conferma la permanenza di Alessio Romagnoli in biancoceleste. Un clamoroso dietrofront rispetto alle ultime notizie che davano il difensore come partente certo:
La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste.
Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra.