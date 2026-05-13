Coppa Italia | Lazio-Inter, le probabili formazioni della finale
Le probabili scelte di formazioni di Maurizio Sarri e Cristian Chivu
A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 21:00 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Lazio e Inter redatte dal Corriere dello Sport.
La probabile formazione di Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
Le probabili scelte dell'Inter
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu