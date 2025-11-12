Il tifo organizzato della Lazio in protesta contro la società e per Vincenzo Paparelli

Ha dell'incredibile quanto accaduto nel match Lazio-Cagliari. Non parliamo di campo e di partita giocata ma quello che è accaduto sugli spalti. Il tifo organizzato ha ricordato, con emozione e commozione, Vincenzo Paparelli, con una splendida scenografia che ha illuminato l'intera curva nord estendendosi fino ai rispettivi distinti laterali: il suo nome e l'immagine con il suo volto. Lo stadio Olimpico era un unico brivido, un popolo in ricordo di Vincenzo Paparelli. Purtroppo però c'è un dietro le quinte che ha coinvolto la società biancoceleste.

La scelta della società e la reazione del tifo organizzato

In occasione della splendida scenografia il tifo organizzato ha invitato a partecipare a bordo campo la nipote di Vincenzo Paparelli. Questo invito non si è concretizzato, infatti, notizia inverosimile, la società sportiva Lazio ha vietato l'accesso in campo alla nipote di Paparelli. Il motivo è al momento sconosciuto e può darsi che arriverà un chiarimento da parte del club in risposta a quella che è stata la scelta del tifo organizzato laziale di disertare lo stadio in occasione di Lazio-Lecce ( prossimo match di campionato ) in segno di protesta.

