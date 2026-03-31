Incredibile, disfatta Italia: gli azzurri escono ai rigori e non vanno ai Mondiali

Per il terzo anno consecutivo l’ItaLia non si qualifica ai Mondiali di calcio. Costa cara la sconfitta di stasera contro la Bosnia, maturata ai calci di rigore. Gli azzurri erano riusciti a passare in vantaggio con Kean nel primo tempo, ma nel secondo sono stati raggiunti dalla squadra di casa. Quasi l’intero match è stato giocato dalla squadra di Gattuso in 10, per via dell’espulsione nella prima frazione di Bastoni per fallo da ultimo uomo. Poi i supplementari, giocati sempre con sofferenza, ma privi di gol. E infine i rigori, sbagliati da Pio Esposito e Cristante, segnati invece da tutti i giocatori bosniaci. Un risultato che segna una sconfitta più che storica: l’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio, per il terzo anno consecutivo.