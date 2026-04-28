Mancini campione in Qatar: il commovente omaggio al tricolore e a Euro 2020. Il video

Roberto Mancini ha conquistato il titolo di campione in Qatar alla guida dell'Al-Sadd, segnando un nuovo prestigioso capitolo della sua carriera. Tuttavia, a rubare la scena durante la premiazione è stato un gesto dal sapore speciale, che ha emozionato non solo l'allenatore di Jesi, ma anche i suoi storici collaboratori, Massimo Maccarone e Cesar.

Il tricolore come diario dei successi

Durante la celebrazione della vittoria, Mancini ha voluto portare con sé sul palco una bandiera italiana, un simbolo che accompagna le tappe più significative della sua vita professionale. Questa bandiera rappresenta un vero e proprio diario personale: sulla stoffa tricolore, infatti, spicca la scritta autografata "Euro 2020", un richiamo indelebile alla storica cavalcata azzurra. In basso, il tecnico ha voluto immortalare due date iconiche legate a tappe fondamentali di quel trionfo europeo: la vittoria contro il Belgio all'Allianz Arena di Monaco e la finale leggendaria di Wembley contro l'Inghilterra.

Il video riportato da Sportitalia