Gudmundsson a LSC: "Abbiamo portato a casa una vittoria importante..."

"Non sono felice solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Esordio per Gudmundsson

Esordio per Gudmundsson con la Lazio. Entra e segna subito la rete del 2-1, ecco l'esordio del nuovo arrivato.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Nel post partita ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC.

Le sue parole 

Non sono felice solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. È stata una partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Dobbiamo pensare adesso alla gara con il Milan.

Conferenza Gattuso: "Ho scelto io le amichevoli di basso livello. Tifosi? Sono coerenti"
Gattuso a LSC: "Un grande spirito, voglia e mentalità..."