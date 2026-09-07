Gudmundsson a LSC: "Abbiamo portato a casa una vittoria importante..."

Esordio per Gudmundsson con la Lazio. Entra e segna subito la rete del 2-1, ecco l'esordio del nuovo arrivato.

Nel post partita ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC.

Non sono felice solo per il gol ma per la prestazione di tutta la squadra. È stata una partita tosta ma abbiamo reagito e abbiamo portato a casa una vittoria importante. Dobbiamo pensare adesso alla gara con il Milan.