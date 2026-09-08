Gattuso a LSC: "Un grande spirito, voglia e mentalità..."

Ai microfoni di LSC, è intervenuto il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Una grande mentalità sicuramente, dovevamo stare in partita. Un grande spirito, voglia e mentalità. Il segreto di questa squadra è questo, ha cambiato modo di stare in campo, si deve sempre andare a mille all'ora. Dobbiamo pensare partita per partita, andare forte in settimana e sentire i muscoli che fanno male. Dobbiamo sempre dare qualcosa in più. Mi è piaciuto che anche sul 2-1 andavamo sui riferimenti. Bisogna fare i complimenti alla squadra, c'è gente che sta dando tanto non solo in partita. È riduttivo parlare di cattiveria agonistica e mentalità, questa squadra ha qualità. Dobbiamo migliorare ancora a campo aperto, anche se oggi la squadra mi è piaciuta di più rispetto a quando abbiamo giocato con il Bologna e con il Genoa.