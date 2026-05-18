Piemonte: "In stagione ci siamo perse qualche punto in giro. Sul futuro…"

A margine dell'evento Athora Game On-All Stars Night, è intervenuta l'attaccante della Lazio Women, Martina Piemonte.

Queste serate fanno bene al calcio femminile prima non si facevano così tanto, sicuramente sono orgogliosa di essere qua soprattutto dopo queste annate con la Lazio, che abbiamo lavorato tanto. Il mio lavoro è quello di segnare non mi accontento mai, quest'anno non ho giocato tutte le partite e penso sempre di poter fare di più.

Secondo me è andata molto bene anche se potevamo fare di più visto quanto dimostrato l'anno scorso e quest'anno ci siamo perse qualche punto in giro, potevamo fare di più anche raggiungere il terzo posto, ma come quinto posto per il percorso che stiamo facendo ci sta un po' stretto ma ci dà quella voglia e forza in più di lottare, alla fine è sempre un passetto in più per arrivare sempre più in alto